"Мы победим!" - тысячи французов протестуют против реформ Макрона

Сегодня вновь неспокойно на улицах Парижа, а также других французских городов. Тысячи человек вышли против пенсионной реформы. Главное протестное крыло сегодня составляют студенты. С ними полицейские действуют особенно жестко, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Восставшая молодёжь Франции жжет фаеры и забрасывает ими автомобили полицейских и чиновников. В Париже студенты перекрывают улицы и отказываются подчиняться требованиям полиции, спецназ вновь блокирует университетские кампусы и массово задерживает учащихся.

"Мы победим!" - сегодня это лозунг сотен тысяч французов. Они бастуют по призыву восьми самых крупных профсоюзов страны. Вместо повышения пенсионного возраста демонстранты предлагают правительству обратный маневр: отпускать людей на заслуженный отдых уже в 60 лет. Массовый танцевальный флешмоб провели для наглядности.

Участников пеших маршей поддержали коллеги - сотрудники строительных компаний, инженерных служб, которые перекрывают улицы французских городов спецтехникой.

По оценкам министерства труда, реформа даст бюджету дополнительно почти 18 млрд евро в год. Поэтому власти уговаривают население: реформа необходима, без нее молодежь не сможет содержать вышедшее на пенсию поколение "бэби-бумеров", но пенсионеры тоже выступили против реформы.

"Это неприемлемо, они слишком сильно натягивают вожжи, если можно так выразиться. Сколько можно? Сначала пенсионный возраст был в 60 лет, затем в 62 года, а сейчас они хотят в 64 года. Не забывайте - человек должен 43 года отчислять социальные взносы. Это значит, что большинство людей даже не смогут выйти на пенсию в 64 года, и им придется ждать еще дольше", - сказал пенсионер Ален Фонтен.

Сегодня многие протестующие демонстративно надели желтые жилеты. На все уговоры властей "поработать подольше" левая оппозиция возражает: нехватку денег в бюджете можно восполнить, обложив дополнительными налогами сверхбогатых и транснациональные компании.

"Пенсионная реформа - дело очень серьезное и требует обсуждения в обществе по каждому пункту. Но, кажется, Эммануэль Макрон этого нет понимает. Если кто и потерял ориентиры, так это он. Почему правительство не хочет обсудить реформу в парламенте, а всячески препятствует этому? Потому что это правительство дилетантов", - заметил представитель партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон.

Сегодня поют на улицах, а не на работе работники муниципального транспорта, врачи, нефтяники, железнодорожники. Остановились скоростные поезда, в том числе в Швейцарию и Великобританию. Каждый третий рейс отменен в парижском аэропорту Орли.

Профсоюзы не хотят ждать сентября, когда правительство начнёт повышать пенсионный возраст. Они грозят: если власти не остановят реформу немедленно, 7 марта будут еще более массовые акции протеста, вся страна буквально замрёт, а к протестующим присоединятся сборщики мусора, и тогда улицы французских городов станут еще и большой свалкой.