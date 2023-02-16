Хулуси Акар и Йенс Столтенберг посетили Хатай

Министр национальной обороны Хулуси Акар встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

После землетрясений в Кахраманмараше генеральный секретарь НАТО Столтенберг посетил Турцию с визитом солидарности.

Столтенберг был встречен министром национальной обороны Акаром на командовании 10-й танковой базы в Адане, куда он прибыл после встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Акар и Столтенберг на вертолете облетели Хатай и осмотрели с воздуха ущерб, нанесенный землетрясением в городе.

Министр Акар проинформировал генсека НАТО об ущербе и спасательно-восстановительных работах по устранению последствий землетрясения.

Хулуси Акар поблагодарил генерального секретаря в связи с проявленной солидарностью и визитом, совершенным после двух разрушительных землетрясений, а также приспусканием всех флагов в штаб-квартире НАТО в память о погибших и минутой молчания в открытии встречи министров обороны стран НАТО 14 февраля.

Он оценил эти действия как ярчайший показатель единства и солидарности НАТО.

"Все эти действия являются самым ясным и значимым проявлением духа единства, солидарности и союзничества НАТО. Землетрясения, которые мы пережили, являются одними из величайших стихийных бедствий века. Мы хотели бы выразить благодарность каждому из наших союзников, партнеров и друзей, которые поддерживают нас в эти трудные дни. Мы приветствуем решение Координационного центра реагирования НАТО на стихийные бедствия о создании палаточного городка на 2000 человек в Искендеруне".