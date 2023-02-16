Байден отказался извиняться перед Китаем

Президент США Джо Байден заявил, что не намерен приносить извинения КНР за решение сбить китайский аэростат.

Как передает Day.Az, об этом он сказал в ходе выступления по инцидентам с летательными аппаратами, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

"Я ожидаю разговора с президентом Си, надеюсь, добраться до сути случившегося. Но я не буду извиняться за сбитый шар", - подчеркнул американский лидер.

Политик добавил, что Соединенные Штаты хотят соперничать, а не конфликтовать с Китаем. "Мы не ищем новой холодной войны. Но извиняться я не буду, и мы будем соперничать", - отметил он.