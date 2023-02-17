https://news.day.az/world/1538819.html Очередное чудо в Кахраманмараше
Очередное чудо в Кахраманмараше
В турецкой провинции Кахраманмараш на 258-й час после разрушительного землетрясения спасли 42-летнюю Неслихан Кылыч, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
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