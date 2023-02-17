В Индийском океане стартовали учения России, Китая и ЮАР

Вторые совместные военно-морские учения России, КНР и ЮАР стартуют 17 февраля в южной части акватории Индийского океана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, учения завершатся 27 февраля в районе городов Дурбан и Ричардс-Бэй в провинции Квазулу-Натал. Первые подобные учения прошли в водах ЮАР четыре года назад.

От России задействован отряд кораблей Северного флота в составе среднего танкера "Кама" и фрегата "Адмирал Горшков".

Планируется во время учений отработать взаимодействие морских систем, борьбу с пиратством и усовершенствовать меры реагирования на стихийные бедствия.

Ранее сообщалось, что "Адмирал Горшков" выполнит пуск ракеты "Циркон" на международных учениях.