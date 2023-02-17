Загорелся крупный склад с грузовой техникой в России

В Магадане загорелся крупный склад с грузовой техникой, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Магаданской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, "Пожарные тушат склад на 6-м километре основной трассы", - указано в сообщении.

По данным экстренных служб, часть техники со складов удалось эвакуировать - но тушение пожара осложняется тем, что склад занимает большую площадь. Местные СМИ уточняют, что большая часть техники на 15-20 млн рублей сгорела - отремонтированные грузовики предназначались для отправки на Чукотку.