https://news.day.az/world/1538844.html Загорелся крупный склад с грузовой техникой в России - ВИДЕО
Загорелся крупный склад с грузовой техникой в России - ВИДЕО
В Магадане загорелся крупный склад с грузовой техникой, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Магаданской области.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, "Пожарные тушат склад на 6-м километре основной трассы", - указано в сообщении.
По данным экстренных служб, часть техники со складов удалось эвакуировать - но тушение пожара осложняется тем, что склад занимает большую площадь. Местные СМИ уточняют, что большая часть техники на 15-20 млн рублей сгорела - отремонтированные грузовики предназначались для отправки на Чукотку.
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