https://news.day.az/world/1538853.html В Штатах поезд сошёл с рельсов - ВИДЕО
В Штатах поезд сошёл с рельсов - ВИДЕО
В Штатах поезд сошёл с рельсов, в одном из его вагонов был опасный груз.
ЧП произошло недалеко от Детройта, штат Мичиган, пишут местные СМИ, не уточняя, что именно перевозил состав. По данным полиции, никто не пострадал, о причинах аварии не говорят.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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