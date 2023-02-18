В Штатах поезд сошёл с рельсов, в одном из его вагонов был опасный груз.

ЧП произошло недалеко от Детройта, штат Мичиган, пишут местные СМИ, не уточняя, что именно перевозил состав. По данным полиции, никто не пострадал, о причинах аварии не говорят.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.