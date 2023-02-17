Этой ночью происходила очередная попытка ареста экс-главы Пакистана Имрана Хана.

Как обычно, дежурящие у резиденции Хана его сторонники оперативно обратились через чаты к людям и тысячи людей начали стекаться к резиденции, многие держа в руках клюшки для крикета.

Напомним, именно своими спортивными выступлениями Имран Хан снискал ещё в молодости огромную популярность в Пакистане, где крикет - самая популярная спортивная дисциплина в стране.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.