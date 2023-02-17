https://news.day.az/world/1538856.html Очередная попытка ареста экс-главы Пакистана - ВИДЕО
Как обычно, дежурящие у резиденции Хана его сторонники оперативно обратились через чаты к людям и тысячи людей начали стекаться к резиденции, многие держа в руках клюшки для крикета.
Очередная попытка ареста экс-главы Пакистана - ВИДЕО
Этой ночью происходила очередная попытка ареста экс-главы Пакистана Имрана Хана.
Как обычно, дежурящие у резиденции Хана его сторонники оперативно обратились через чаты к людям и тысячи людей начали стекаться к резиденции, многие держа в руках клюшки для крикета.
Напомним, именно своими спортивными выступлениями Имран Хан снискал ещё в молодости огромную популярность в Пакистане, где крикет - самая популярная спортивная дисциплина в стране.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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