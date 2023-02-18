Долги американцев по кредитным картам достигли почти $1 трлн

Долги жителей США достигли $986 млрд, что стало максимальным показателем за всю историю наблюдений, которая началась в 1999 году. Об этом сообщается в отчете Федерального резервного банка Нью-Йорка (входит в Федеральную резервную систему США), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Долги американцев по кредиткам достигли рекордных $986 млрд за всю историю наблюдений с 1999 года. Общий долг домохозяйств в конце четвертого квартала 2022 года превысил $16,9 трлн.

В публикации отметили, что долги американцев резко выросли в четвертом квартале 2022 года. Они сразу подскочили на $61 млрд. Предыдущий же рекорд был в четвертом квартале 2019 года, когда объем долгов был на уровне $927 млрд.