Южная Корея планирует запустить свой первый разведывательный спутник

Республика Корея планирует запустить в космос свой первый военный разведывательный спутник в ноябре 2023 года. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Национальное управление оборонных закупок, передает Day.Az.

В пятницу представители управления выступили в парламенте с докладом. К середине 2020-х годов Сеул планирует запустить в совокупности пять подобных аппаратов. Их появление на орбите Земли, как ожидается, должно укрепить возможности южнокорейских военных по слежению за их коллегами в КНДР. Весь проект обойдется примерно в $927 млн, добавляет агентство.

В прошлом году КНДР провела ракетный запуск, связанный с заключительным этапом разработки разведывательного спутника. Завершить работы над ним, по словам властей народной республики, планируется к апрелю 2023 года.