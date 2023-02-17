https://news.day.az/world/1538939.html В Турции в связи с обрушившимися зданиями задержаны 67 человек
В Турции в связи с обрушившимися зданиями задержаны 67 человек
В Турции в рамках расследований в связи с обрушившимися и серьезно повредившимися зданиями в результате землетрясения были задержаны в общей сложности 67 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, 15 из них были арестованы по статье "Умышленное убийство".
В отношении 22 человек избрана мера пресечения, не связанная с арестом.
Отметим, подрядчики зданий "Sözel".
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