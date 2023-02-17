Серьёзное химическое ЧП во Флориде

Уже третье за месяц серьёзное химическое ЧП в США: во Флориде горит склад с пластиком.

Площадь пожара уже достигла 21 тыс. кв. м. В небо поднимаются клубы едкого чёрного дыма. С огнём уже несколько часов борются десятки спасателей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.