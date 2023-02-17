https://news.day.az/world/1538953.html Серьёзное химическое ЧП во Флориде - ВИДЕО
Серьёзное химическое ЧП во Флориде - ВИДЕО
Уже третье за месяц серьёзное химическое ЧП в США: во Флориде горит склад с пластиком.
Площадь пожара уже достигла 21 тыс. кв. м. В небо поднимаются клубы едкого чёрного дыма. С огнём уже несколько часов борются десятки спасателей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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