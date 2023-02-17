В ЕС обеспокоены развитием иранской ядерной программы
Иран продолжает развивать свою ядерную программу, активно приобретает новые центрифуги для обогащения урана, что вызывает беспокойство Евросоюза. Об этом сообщил журналистам источник во внешнеполитической службе ЕС в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы видим, что Тегеран активно продолжает развивать свою ядерную программу, активно приобретая центрифуги для обогащения урана и другие технические возможности. Это вызывает серьезное беспокойство", - сказал он.
При этом, по словам собеседника агентства, на полях Мюнхенской конференции по безопасности не удастся провести никаких встреч с Ираном, "поскольку представители ИРИ не присутствуют на конференции".
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