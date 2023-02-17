Полиция нашла два украденных рисунка Сальвадора Дали

Каталонская полиция нашла два украденных рисунка испанского художника Сальвадора Дали (1904-1989). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные правоохранительные органы, передает Day.Az.

Расследование было начато в начале 2022 года по факту кражи двух работ стоимостью €300 тыс. из квартиры в Барселоне. Рисунки возвращены законным владельцам.

По подозрению в причастности к преступной организации и краже со взломом в доме были задержаны трое мужчин. Кроме того, были арестованы еще два человека, которых подозревают в причастности к получению украденных вещей. "Два рисунка были написаны художником в 1922 году для иллюстрации книги", - рассказали полицейские.

Полицейским в ходе обысков также удалось обнаружить пять графических работ, приписываемых художнику Жоану Миро (1893-1983), еще не прошедших проверку на подлинность. Предположительно, задержанными были ограблены семь домов.