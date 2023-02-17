Власти Швеции хотят ужесточить трудовую иммиграцию

Правительство Швеции и поддерживающая его партия "Шведские демократы" (ШД) намерены ужесточить трудовую иммиграцию. Цель состоит в том, чтобы сократить приезд в страну неквалифицированной рабочей силы, заявил на пресс-конференции в пятницу министр по вопросам рынка труда и интеграции Юхан Персон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Требования к трудовой иммиграции должны быть ужесточены, - отметил он. - Мы также рассматриваем возможность полного исключения определенных групп [трудовых мигрантов]. Речь также идет о том, [что необходимо определить], в каких компетенциях, опыте и навыках Швеция остро нуждается".

По словам представителя ШД по вопросам рынка труда Людвига Аслинга, существует практика злоупотребления нынешней системой. "Для определенных категорий профессий должна быть полностью исключена возможность приезда в Швецию", - подчеркнул он. В то же время высококвалифицированной рабочей силе будет легко иммигрировать в Швецию.

Одной из категорий, которую правительство хочет ограничить, являются мигранты, которых приглашают для ухода за инвалидами и престарелыми людьми. "Индустрия оказания помощи характеризуется чрезмерной степенью мошенничества, и правоохранительные органы видят явную связь с организованной преступностью. Мы хотим положить этому конец", - подчеркнула министр по вопросам миграции Мария Мальмер Стенергард.

Одной из мер в этой области может стать минимальный уровень заработной платы для мигрантов. Чтобы приехать в Швецию из страны, не входящей в ЕС, нужно будет получать около 33 тыс. крон (3,14 тыс. долларов) в месяц, что составляет среднюю зарплату в стране.

Правительство намерено провести расследование в этой области, результаты которого будут представлены до 1 января 2024 года.