Глава Минобороны ФРГ призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону и выйти за рамки согласованной цели - 2% национального ВВП, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Беседуя в пятницу с журналистами по прибытии на Мюнхенскую конференцию по безопасности, Писториус заверил, что Германия "достигнет цели 2% [ВВП]". "Мы также приложим все усилия, чтобы выйти за рамки этого, конечно, это должно быть согласовано в коалиции, - констатировал министр. - Однако всем должно быть ясно: с чуть менее 2% мы не сможем выполнить задачи, которые стоят перед нами".

Он также сообщил, что в Мюнхене проведет переговоры с представителями германской оборонной промышленности и представителями Польши о боеприпасах и запчастях для основных боевых танков Leopard 2A4, которые Варшава передаст Украине. "Мюнхенская конференция по безопасности всегда была местом взаимопонимания и диалога, но сейчас, на мой взгляд, эта конференция важнее, чем когда-либо", - резюмировал министр, уточнив, что нынешняя ситуация в Украине "повышает требования к форуму".