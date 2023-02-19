Штат Нью-Йорк выделил $4,5 млн на развитие швейной промышленности

В последний день Недели моды в Нью-Йорке губернатор штата Кэти Хочул заявила, что швейная промышленность в городе получит финансирование в размере $4,5 млн. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хочул сказала, что швейная промышленность Нью-Йорка может сравниться с любой другой в мире.

Она заявила: "Мы все знаем, что такое [швейная промышленность], но и весь остальной мир тоже знает. Париж, Милан и Лондон не идут ни в какое сравнение с тем, что мы имеем здесь. Сюда приезжают самые творческие люди в мире, и Нью-Йорк действительно является мировой столицей моды. Только подумайте: 900 модных брендов прямо здесь, 180 тысяч человек работают в этой индустрии. Вот что привлекает мое внимание".

Люди, занятые в модной индустрии, составляют 6% от общей рабочей силы в Нью-Йорке.

"Я считаю, что этот [швейный] район обладает огромным потенциалом, чтобы рассказать историю о приезжающих сюда иммигрантах, творческих людях, создающих тенденции и задающих тренды, которым будет подражать весь остальной мир", - сказала Кэти Хочул.

Следующим шагом для индустрии моды и членов сообщества будет "разработка концепции для реализации" возрождения этого района.