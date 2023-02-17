Стала известна дата начала весеннего семестра в Турции

Председатель Совета высшего образования Турции Эрол Озвар сообщил, что весенний семестр начнется 20 февраля с дистанционного обучения.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", по его словам, гибридный вариант, включая традиционное обучение, будет оцениваться с начала апреля.