Стала известна дата начала весеннего семестра в Турции
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Председатель Совета высшего образования Турции Эрол Озвар сообщил, что весенний семестр начнется 20 февраля с дистанционного обучения.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", по его словам, гибридный вариант, включая традиционное обучение, будет оцениваться с начала апреля.