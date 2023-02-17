https://news.day.az/world/1539043.html Стала известна дата начала весеннего семестра в Турции
Стала известна дата начала весеннего семестра в Турции
Председатель Совета высшего образования Турции Эрол Озвар сообщил, что весенний семестр начнется 20 февраля с дистанционного обучения.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", по его словам, гибридный вариант, включая традиционное обучение, будет оцениваться с начала апреля.
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