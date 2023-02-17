Токио хочет упростить правила применения оружия против летающих объектов

Власти Японии намерены сделать менее строгими правила, регулирующие использование оружия против беспилотников и других объектов, которые могут нарушить воздушное пространство страны, заявил глава японского Минобороны Ясукадзу Хамада, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Для защиты жизни и собственности народа Японии, для охраны его суверенитета мы будем отвечать жестче при появлении неопознанных летающих объектов, будем устранять риски для коммерческих авиарейсов", - приводит его слова Kyodo.

Он добавил, что его ведомство проведет быстрый пересмотр нормативов, регулирующих подобные ситуации.

Агентство напоминает, что сейчас японские военные могут прибегать к применению оружия в воздухе только для самозащиты или с целью избежать явной и непосредственной угрозы. Однако теперь правительство намеревается расширить полномочия военнослужащих после того, как Минобороны Японии несколько раз замечало над страной неопознанные летающие объекты.