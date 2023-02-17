Турецкий полицейский сердечно поприветствовал фуру из Азербайджана

В Сети распространилось видео приветствия азербайджанской фуры с гуманитарной помощью для регионов, пострадавших от разрушительного землетрясения в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", данным видео в своем аккаунте в Twitter поделился "GÖKTÜRKLER MEDYA".

Как видно из кадров, сотрудник полиции, увидев азербайджанскую фуру, сердечно поприветствовал ее со словами "Добро пожаловать наш брат!". На что водитель фуры ответил "Спасибо брат".

Представляем данное видео: