https://news.day.az/world/1539089.html Мэрия Стамбула заявила, что дома 10 тыс. жителей могут мгновенно рухнуть при землетрясении
Мэрия Стамбула заявила, что дома 10 тыс. жителей могут мгновенно рухнуть при землетрясении
Около 10 тыс. жителей Стамбула проживают в домах с максимальным риском мгновенного обрушения при землетрясении. Об этом сообщил в пятницу заместитель генерального секретаря мэрии Стамбула Бугра Гёкче, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"318 зданий в городе, в которых проживает около 10 тыс. человек, находятся в зоне риска мгновенного обрушения [при землетрясении]. У этих зданий даже не Е-класс (низший класс - прим. ТАСС) сейсмостойкости. Еще 1 525 зданий в Стамбуле имеют класс D и E, это повышенный риск", - цитирует чиновника агентство Demiroen.
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