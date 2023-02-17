Мэрия Стамбула заявила, что дома 10 тыс. жителей могут мгновенно рухнуть при землетрясении

Около 10 тыс. жителей Стамбула проживают в домах с максимальным риском мгновенного обрушения при землетрясении. Об этом сообщил в пятницу заместитель генерального секретаря мэрии Стамбула Бугра Гёкче, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"318 зданий в городе, в которых проживает около 10 тыс. человек, находятся в зоне риска мгновенного обрушения [при землетрясении]. У этих зданий даже не Е-класс (низший класс - прим. ТАСС) сейсмостойкости. Еще 1 525 зданий в Стамбуле имеют класс D и E, это повышенный риск", - цитирует чиновника агентство Demiroen.