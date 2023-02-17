Глава Евросовета заявил, что ЕС поддерживает включение Африканского союза в G20

ЕС выступает за вхождение Африканского союза в состав Группы двадцати (G20). Об этом заявил в пятницу глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"И кстати, когда ЕС принял решение поддержать предложение Африканского союза войти в G20 <...>. Я думаю, что это хороший пример того, как мы должны доверять друг другу", - подчеркнул глава Евросовета.

Президент США Джо Байден пригласил Африканский союз присоединиться к Группе двадцати в ходе саммита 15 декабря 2022 года. Позднее это предложение также поддержали Япония и Франция. Как сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, Москва не против вступления Африканского союза в G20.