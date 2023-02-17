https://news.day.az/world/1539118.html Тела 18 мигрантов нашли в грузовике в Болгарии
Тела 18 мигрантов нашли в грузовике в Болгарии
Неподалеку от столицы Болгарии Софии в грузовике нашли тела 18 мигрантов, погибших от удушья. Об этом сообщает агентство БТА, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным полиции страны, всего в грузовике находились 40 человек. Их гражданство не сообщается. Машину нашли недалеко от села Локорско. Мигранты внутри нее находились в тайнике, скрытом под лесоматериалом. Водитель грузовика скрылся.
Выжившие беженцы доставлены в больницу. Полиция выясняет точные причины гибели, а также маршрут, по которому ехали мигранты.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре