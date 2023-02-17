https://news.day.az/world/1539123.html В Турции спасли мужчину спустя 278 часов после землетрясения
В Турции спасли мужчину спустя 278 часов после землетрясения
Мужчину достали живым из-под завалов в турецкой провинции Хатай на 12 сутки после землетрясения. Об этом сообщает агентство Анадолу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, 45-летний мужчина был найден под завалами в Хатае спустя 278 часов.
"Из-под завалов на 278-й час после землетрясений в районе Дефне провинции Хатай извлечен живым 45-летний мужчина", - говорится в сообщении агентства.
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