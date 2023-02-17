В Турции спасли мужчину спустя 278 часов после землетрясения

Мужчину достали живым из-под завалов в турецкой провинции Хатай на 12 сутки после землетрясения. Об этом сообщает агентство Анадолу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, 45-летний мужчина был найден под завалами в Хатае спустя 278 часов.

"Из-под завалов на 278-й час после землетрясений в районе Дефне провинции Хатай извлечен живым 45-летний мужчина", - говорится в сообщении агентства.