В Кахраманмараше произошло землетрясение

В районе Гёксун турецкого города Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Информации о разрушениях и пострадавших нет.