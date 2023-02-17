https://news.day.az/world/1539125.html В Кахраманмараше произошло землетрясение
В Кахраманмараше произошло землетрясение
В районе Гёксун турецкого города Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,5.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Информации о разрушениях и пострадавших нет.
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