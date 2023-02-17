После землетрясения в Турции вывели на полную мощность ПРГУ Ertugrul Gazi

Плавучая установка для хранения и регазификации сжиженного природного газа (ПРГУ) Ertugrul Gazi была выведена на полную мощность с тем, чтобы удовлетворить потребности зоны бедствия в Турции на фоне вероятных повреждений газораспределительной системы юга и юга-востока страны.

Об этом сообщили в государственной нефтяной компании BOTAŞ, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В компании отметили, что ПРГУ Ertuğrul Gazi находится у терминала Дёртйол в южной провинции Хатай и сразу после бедствия была выведена на полную мощность. Причиной тому стало решение о проверке состояния газовых сетей на предмет наличия повреждений в результате землетрясения.

Благодаря Ertuğrul Gazi жители зоны бедствия получают по 28 млн кубометров газа в сутки, что позволило преодолеть критический период на фоне холодов.

С момента ввода в эксплуатацию 25 июня 2021 года, ПРГУ Ertuğrul Gazi обеспечила поставку в газораспределительную систему Турции голубого топлива объемом в 3,2 млрд кубометров.

Плавучая установка длиной в 295 метров и высотой 63 метра имеет площадь в три футбольных стадиона. В зимний сезон эта ПРГУ обеспечивает 10 процентов ежедневного потребления природного газа в Турции.

ПРГУ Ertuğrul Gazi - одна из мощных установок мира в своем классе. Емкость хранения плавучей установки Ertuğrul Gazi составляет 110 млн кубометров.

У Турции две подобный плавучие установки.