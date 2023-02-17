Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 39 672 человек.

Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.