5 конгрессменов призвали Байдена передать Украине истребители F-16

Несколько конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США призвали президента страны Джо Байдена передать Украине истребители F-16.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Politico со ссылкой на письмо этих пяти членов Палаты представителей Конгресса.

Обращение подписали демократ Джаред Голден, республиканец Тони Гонсалес, демократ Джейсон Кроу, демократ Крисси Хулахан и республиканец Майк Галлахер.

"Мы обращаемся с уважительной просьбой к вашей администрации как можно скорее предоставить Украине возможности для достижения превосходства в воздухе, в частности, поставив запрашиваемые Киевом истребители F-16 или аналогичные по характеристикам другие самолеты четвертого поколения", - говорится в письме.