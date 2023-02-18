https://news.day.az/world/1539156.html Стрельбы в Миссисипи - погибли шесть человек
Стрельбы в Миссисипи - погибли шесть человек
По меньшей мере шесть человек погибли в результате нескольких инцидентов со стрельбой в штате Миссисипи.
Об этом сообщило местное отделение телеканала NBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным местного шерифа, слова которого приводит телеканал, все инциденты произошли в одном из районов округа Тейт. Там же был обнаружен и задержан подозреваемый.
Личность и мотивы злоумышленника пока не установлены.
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