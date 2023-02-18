Стрельбы в Миссисипи

- погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли в результате нескольких инцидентов со стрельбой в штате Миссисипи.

Об этом сообщило местное отделение телеканала NBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным местного шерифа, слова которого приводит телеканал, все инциденты произошли в одном из районов округа Тейт. Там же был обнаружен и задержан подозреваемый.

Личность и мотивы злоумышленника пока не установлены.