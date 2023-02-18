Американские военные ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ
Американские военные в ходе совместной операции с союзниками-курдами в Сирии ликвидировали одного из лидеров террористической организации "Исламское государство" Хамзу аль-Хомски.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в Twitter-аккануте Центрального командования Вооруженных сил (ЦК ВС) США.
Как рассказало американское командование, в результате вертолетного рейда на северо-востоке Сирии были ранены четверо военнослужащих США и служебная собака.
"Высокопоставленный лидер ИГИЛ Хамза аль-Хомски, который был целью операции, убит", - говорится в сообщении.
Пострадавшим военным и собаке оказывается медицинская помощь в госпитале США в Ираке, отметили в ЦК ВС США.
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