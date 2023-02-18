Байден встретится с лидерами стран восточного фланга НАТО

Президент США Джо Байден встретится в Варшаве с лидерами стран восточного фланга НАТО.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Белом доме.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в ходе своего визита в Польшу Байден встретится с президентом страны Анджеем Дудой и лидерами восточного фланга Североатлантического альянса, чтобы "подтвердить непоколебимую поддержку США" его безопасности. Она также добавила, что американский лидер планирует выступить с речью в преддверии годовщины войны в Украине.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, который также присутствовал на брифинге, уточнил, что в Варшаве Байден встретится с лидерами стран "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония), с которыми он планирует обсудить в том числе укрепление сдерживания России и роль Польши в поставках оружия в Украину.