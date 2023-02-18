ВОЗ призвала выделить $84,5 млн

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество срочно выделить $84,5 млн на оказание поддержки пострадавшим от землетрясения жителям Турции и Сирии в сфере охраны здоровья.

Как отмечается в распространенном в пятницу вечером в Женеве пресс-релизе ВОЗ, речь идет, в частности, о поставках жизненно важных лекарств и медицинских материалов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ВОЗ призвала экстренно выделить $84,5 млн на нужды в сфере здравоохранения после землетрясения в Турции и Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении.

Реагирование со стороны ВОЗ включает "поставки жизненно важных лекарств и других предметов медицинского назначения, запуск сети бригад скорой медицинской помощи для предоставления основных медицинских услуг и материалов для уходя за нуждающимися", отметили в организации.