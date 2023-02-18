https://news.day.az/world/1539163.html Глава МЭА считает, что следующая зима для ЕС станет тяжелее текущей
Глава МЭА считает, что следующая зима для ЕС станет тяжелее текущей
Следующая зима для Европейского союза (ЕС) будет сложнее нынешней из-за "газового кризиса".
Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, который принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я высоко оценил усилия ЕС по преодолению газового кризиса этой зимой, но следующая зима будет еще более тяжелой", - написал Бирол в Twitter.
Он заявил о необходимости "создания нового генерального плана для европейской промышленности", но не привел конкретных деталей.
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