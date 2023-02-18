Китай объявил о победе над коронавирусом

Власти Китая объявили о "решительной победе" над COVID-19, заявив о самом низком в мире уровне смертности от этого заболевания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет Reuters.

"Была достигнута крупная решающая победа в профилактике эпидемий и борьбе с ними", - говорится в заявлении комитета политбюро Китая. При этом китайцев предупредили, что хотя ситуация улучшается, вирус все еще распространяется по миру и мутирует.

При этом сообщается, что в стране повысят уровень вакцинации от коронавируса пожилых людей.

Напомним, власти Китая отменили политику "нулевого COVID-19" в начале декабря 2022 года, после чего 80% населения заразились.

Издание отметило, что за два месяца после снятия ограничений в больницах было зарегистрировано всего около 80 тыс. смертей от COVID-19. Эксперты заявили, что фактическая смертность была намного выше, поскольку многие больные умирали дома, к тому же врачи не поощряли указывать COVID-19 в качестве причины смерти. При этом в заявлении политбюро Китая не указывается, сколько человек умерли от коронавируса.