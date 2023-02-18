Турецкие спасатели нашли под завалами два миллиона долларов

В турецком городе Газиантеп спасатели во время поисково-спасательных работ обнаружили под завалами дома около $2 млн, которые затем передали полиции. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Деньги обнаружили бригады пожарной охраны столичного муниципалитета Газиантепа во время поиска пострадавших на обрушившейся стоянке Айше-Мехмет Полат в Газиантепе. Они находились рядом с мужчиной, которого спасатели вытащили из-под завалов. Затем спасатели в сопровождении групп спецназа сдали найденные деньги в полицию.

Как рассказал начальник интервенции Галип Дурду, вывозивший деньги, приоритетом спасателей было вытащить людей из-под обломков живыми. Он также отметил, что найти деньги для них сейчас "обычное событие".