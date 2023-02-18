В ЕК назвали странам Евросоюза способ достичь энергетической независимости

Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс на Мюнхенской конференции по безопасности назвал способ, который поможет странам Евросоюза достичь энергонезависимости, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что достигнуть энергетической независимости можно только при помощи увеличения производства энергии с помощью возобновляемых источников.

Никакой альтернативы, по словам Тиммерманса, у европейцев нет. Он добавил, что газа и угля у стран Евросоюза осталась мало, а нефть закончилась.