https://news.day.az/world/1539208.html Турецкий иллюстратор посвятила свою работу спасателям и неравнодушным людям - ВИДЕО
Турецкий иллюстратор посвятила свою работу спасателям и неравнодушным людям - ВИДЕО
Иллюстратор Сена Нур Тослак посвятила свою работу спасателям и простым людям, которые не остались равнодушными к жертвам землетрясения в Кахраманмараше.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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