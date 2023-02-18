Турецкий иллюстратор посвятила свою работу спасателям и неравнодушным людям
5 ilədək dəyişməz 14,5%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Иллюстратор Сена Нур Тослак посвятила свою работу спасателям и простым людям, которые не остались равнодушными к жертвам землетрясения в Кахраманмараше.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.