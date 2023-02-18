https://news.day.az/world/1539256.html Сильное землетрясение в Афганистане
Сильное землетрясение в Афганистане
Сеть сейсмологических станций Казахстана зафиксировала в субботу землетрясение магнитудой 5,5 на территории Афганистана. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского министерства по чрезвычайным ситуациям, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, подземный толчок зафиксирован в 13:39 по времени Астаны. Эпицентр землетрясения располагался в 867 км на юго-запад от Алма-Аты на территории Афганистана. Очаг залегал на глубине 180 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Сведений об ощутимости нет.
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