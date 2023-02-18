Гигантскую тушу мертвого кита вынесло на пляж в Нью-Йорке

Американские океанологи бьют тревогу. В последние дни у берегов Нью-Йорка зафиксирована высокая смертность китов. Экологи сообщают о множественных случаях гибели этих животных по непонятным причинам, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Правда, устанавливать их, похоже, никто не собирается. Этого кита прибило к берегу накануне, на его теле было множество ран. Восьмиметровую тушу отвозить никуда не стали. Кита закопали прямо на городском пляже, где отдыхают множество людей с детьми.