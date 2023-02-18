https://news.day.az/world/1539306.html На Багамах собака вступила в схватку с акулой прямо на глазах у туристов - ВИДЕО
На Багамах собака вступила в схватку с акулой прямо на глазах у туристов - ВИДЕО
На Багамах собака вступила в схватку с акулой прямо на глазах у туристов. Лодка направлялась в популярное место для ныряния, когда возле нее в толще воды показалась четырехметровая рыба-молот, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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