На Багамах собака вступила в схватку с акулой прямо на глазах у туристов

Акула испугала отдыхающих, но только не смелую собачку, которая прогуливалась по берегу. Она бросилась в воду и атаковала морского хищника в его же стихии.

Акула была настолько обескуражена неожиданным нападением, что схватке предпочла позорное бегство, а маленький боец не только остался невредим, но и стал центром всеобщего внимания.