На Багамах собака вступила в схватку с акулой прямо на глазах у туристов
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На Багамах собака вступила в схватку с акулой прямо на глазах у туристов. Лодка направлялась в популярное место для ныряния, когда возле нее в толще воды показалась четырехметровая рыба-молот, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Акула испугала отдыхающих, но только не смелую собачку, которая прогуливалась по берегу. Она бросилась в воду и атаковала морского хищника в его же стихии.

Акула была настолько обескуражена неожиданным нападением, что схватке предпочла позорное бегство, а маленький боец не только остался невредим, но и стал центром всеобщего внимания.  