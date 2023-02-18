В Турции заявили об отсутствии случаев холеры или тифа в зоне землетрясений

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что власти полностью контролируют риски распространения инфекционных заболеваний в зоне землетрясений, случаев холеры или тифа не выявлено, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Риски, связанные с возможными инфекционными заболеваниями в зоне бедствия, в настоящее время находятся под контролем благодаря тому, что у нас создана система раннего предупреждения [о появлении таких рисков]. На данный момент мы не выявили случаев холеры или тифа в провинциях, пострадавших от землетрясений", - сказал министр в субботу в эфире телеканала TRT.

Коджа сообщил, что в зоны бедствия организована поставка питьевой воды, населению делаются необходимые прививки, идет постоянная координация по медицинским и противоэпидемическим вопросам между провинциями.

"В зоне бедствия работают 13 тыс. врачей. Всего же там находятся порядка 140 тыс. сотрудников Минздрава, то есть каждый восьмой работник нашего ведомства", - сообщил министр. Он проинформировал, что из 21,8 тыс. пострадавших, которым потребовалась помощь в стационаре, 13,6 тыс. уже выписаны. С момента первого землетрясения хирурги провели 10,6 тыс. операций.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции и привели к масштабным разрушениям и бедствиям в 10 провинциях республики. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. В Турции погибшими числятся почти 40 тыс. человек, пострадали более 105,5 тыс.