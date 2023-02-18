https://news.day.az/world/1539354.html Япония созвала заседание совета нацбезопасности после запуска ракеты Северной Кореей
Япония созвала заседание совета нацбезопасности после запуска ракеты Северной Кореей
Японские власти начали заседание нацсовета безопасности после падения северокорейской ракеты внутри исключительной экономической зоны страны. Об этом сообщает издание Kyodo News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида информировал, что выпущенная Северной Кореей баллистическая ракета рухнула внутри исключительной экономической зоны Японии к западу от острова Хоккайдо.
Согласно информации военных, баллистическая ракета находилась в воздухе 66 минут. Она пролетела расстояние около 900 км.
Подробности запуска ракеты Пхеньяном сейчас выясняются.
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