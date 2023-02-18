https://news.day.az/world/1539369.html Завершены поисково-спасательные работы в турецком городе Газиантеп
Завершены поисково-спасательные работы в турецком городе Газиантеп
Поисково-спасательные работы в городе Газиантеп завершены.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал турецкий министр по вопросам окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурат Курум.
Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 40 642 человек.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре