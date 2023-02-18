https://news.day.az/world/1539440.html Массовая паника в торговом центре Парижа - ВИДЕО
Массовая паника в торговом центре Парижа - ВИДЕО
В торговом центре "Четыре сезона" в Париже началась массовая паника после падения посетителя с высоты. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал BFMTV.
Инцидент произошел в парижском районе Дефанс. Согласно источникам телеканала в полиции, мужчина упал с высокого этажа, а его падение спровоцировало шум, из-за чего среди посетителей началась паника. Личность погибшего и причины произошедшего неизвестны.
Правоохранительные органы также отметили, что никаких выстрелов, о которых сообщали пользователи соцсетей, произведено не было. В свою очередь в префектуре Парижа призвали граждан избегать район, где случилось ЧП.
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