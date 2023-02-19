Новое землетрясение в Турции
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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции в субботу. Об этом, как передает Day.Az, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался на расстоянии 54 км к северо-западу от города Кахраманмараш, в котором проживают около 376 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 10 км.