https://news.day.az/world/1539475.html Землетрясение в турецкой Адане
Землетрясение в турецкой Адане
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в воскресенье в 03:56 по местному времени в районе Саимбейли турецкой провинции Адана.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Согласно информации, очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.
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