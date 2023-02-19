Землетрясение в турецкой Адане
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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в воскресенье в 03:56 по местному времени в районе Саимбейли турецкой провинции Адана.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Согласно информации, очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.