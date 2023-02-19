https://news.day.az/world/1539479.html Самолет вице-президента США сломался в Мюнхене - ВИДЕО
Самолет вице-президента США сломался в Мюнхене - ВИДЕО
В мире, 19 февраля 2023 09:25 (UTC +04:00) 289
Вице-президенту США Камале Харрис пришлось возвращаться из Мюнхена на военно-транспортном самолете вместо самолета "Борт №2", сообщили журналисты ее пула в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Сине-белый борт вице-президента сломан. Камала Харрис прилетит в США из Германии на самолете поддержки C-17", - написала журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.
Также она опубликовала видео с подходящей к трапу военно-транспортного С-17 Харрис.
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