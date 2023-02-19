В Новой Зеландии растет число жертв тропического циклона "Габриэль"

Число погибших в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном "Габриэль", который прошел через Северный остров Новой Зеландии 13 февраля, возросло до 11. Об этом в воскресенье сообщила полиция страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, тела еще двух погибших в результате наводнений, вызванных циклоном, обнаружили в округе Хокс-бэй в ночь на воскресенье.

"Число людей, гибель которых официально подтверждена и связана с [последствиями] циклона "Габриэль", возросло до 11", - сказал представитель полиции Новой Зеландии в эфире радиостанции Radio New Zealand National.

Ситуация в ряде районов Северного острова Новой Зеландии, куда пришелся главный удар циклона, остается сложной. Наиболее сильно пострадал регион Хоск-бэй (расположен в 300 км к северу от Веллингтона на восточном побережье Северного острова), в административном центре которого - городе Нейпир - по-прежнему наблюдаются перебои с электричеством и связью. Все общеобразовательные школы, детские сады и высшие учебные заведения закрыты, часть автомагистралей разрушена оползнями. Некоторые отдаленные поселения округа отрезаны от путей снабжения из-за наводнений, продукты питания, питьевую воду и предметы первой необходимости туда доставляют вертолетами новозеландских вооруженных сил.