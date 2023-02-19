Китай призвал США устранить вред отношениям из-за аэростата

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И в ходе встречи в Мюнхене с госсекретарем США Энтони Блинкеном потребовал устранить вред, нанесенный отношениям двух стран из-за ситуации с аэростатом. Об этом сообщили в МИД Китая, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Ван И выразил твердую и справедливую позицию Китая по так называемой ситуации с аэростатом, потребовал от американской стороны изменить свой курс, а также трезво оценить и устранить вред, нанесенный китайско-американским отношениям в результате злоупотребления силой", - сказано в сообщении ведомства.

Наряду с этим Блинкен заявил, что Ван И не приносил извинений за инцидент с китайским аэростатом в небе над США.