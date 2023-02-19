Япония и Южная Корея условились работать над денуклеаризацией КНДР

Главы МИД Японии и Южной Кореи в рамках встречи на Мюнхенской конференции по безопасности договорились сотрудничать по вопросу запуска властями КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об 19 февраля сообщило министерство иностранных дел Японии, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Отмечается, что глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин заявили о важности для обеих стран сотрудничества в решении различных вопросов международного сообщества.

"Стороны осудили осуществленный запуск и выступили за усиление сдерживающего потенциала региона в первую очередь посредством взаимодействия Японии и Республики Корея, а также США в сфере обеспечения безопасности", - говорится в заявлении японского МИДа.

Помимо этого, министры выступили за восстановление здоровых отношений между Токио и Сеулом. В связи с этим на встрече был поднят вопрос принуждения корейцев японскими властями к труду на производствах во время колониального господства Японии.